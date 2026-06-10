БНТ отвежда зрителите на най-големия Мондиал в историята

Световното първенство по футбол започва утре. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всички 104 мача на живо в каналите си от 11 юни до 19 юли. Зрителите могат да очакват много изненади, любопитни факти, експертни анализи и популярни гости, с които да изживеят подобаващо най-значимото спортно събитие за годината.

За първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове, за първи път с толкова много отбори. Всеки преследващ слава. За да бъда на висотата на събитието, БНТ ще предложи на зрителите си над 300 часа пряко излъчване, като всички 104 мача ще бъдат показани на живо.

Екип на БНТ вече е в града на откриването Мексико Сити.

Часове преди старта, екип на БНТ е на стадиона, където утре Мексико ще посрещне Република Южна Африка. Каква е ситуацията в столицата на Мексико? Има ли вече еуфория сред местните? И съществува ли напрежение от политически характер?

Подробности вижте във включването на Бюлент Мюмюнов!