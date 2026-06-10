Ферма изработва рози със знамената на страните-участнички в Световното първенство

Ферма за рози в Еквадор изработва хиляди специални рози със знамената на всички 48 държави, които ще участват на Световното първенство по футбол.

Най-трудно се изработва знамето на Англия, тъй като кръстът на Св. Георги се поставя ръчно върху пъпката. Розите преминават през специален процес на консервиране и дехидратация, което им позволява да запазят декоративния си вид между 2 и 5 години.

Създателите на проекта казват, че идеята е да съчетават любовта към футбола и националната гордост на Еквадор.