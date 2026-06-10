НАСА представи официалния трейлър и капитана на мисията „Artemis III“

Американската космическа агенция НАСА представи официалния трейлър на мисията „Artemis III“ и обяви екипажа, който ще поеме към Луната. Мисията е определена като една от най-сложните в историята и има за цел първото кацане на астронавти в района на Южния полюс на естествения спътник на Земята.

Командир на полета ще бъде италианският астронавт Лука Пармитано, който става първият европеец, включен в програмата Artemis. Заедно с още трима американски астронавти, той ще тества кораба Orion и скачването му с лунни модули, разработени от SpaceX и Blue Origin.

Освен научните изследвания на Луната, мисията ще изпита технологии, които ще бъдат ключови за бъдещи пилотирани полети до Марс. Стартът е планиран за края на 2027 г., а интересът към проекта продължава да расте с всяка нова информация, разкрита от НАСА.