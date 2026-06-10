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Отиде си DJ STEVEN

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отиде steven
Снимка: Фейсбук
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Отиде си DJ STEVEN - това написаха в профила си във Фейсбук от METROPOLIS.

"Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката. Общуване, което той владееше до съвършенство. Независимо дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала "Фестивална" или пред 18 000 на Стрийт парада в Княжеската градина."

"Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче. Техното е част от неговата ДНК. От всички нас зависи да съхраним ритъма и духа на сцената такава, каквото той я обича. Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки."

Поклон пред паметта му!

#Метрополис #DJ STEVEN #кончина

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