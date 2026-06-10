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Храната в Европа остава безопасна, въпреки наличието на пестициди

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Ново проучване на EFSA (Европейският орган за безопасност на храните) показва, че храната в Европа остава безопасна, въпреки наличието на пестициди.

Резултатите от проучването, базирано на над 125 000 проби от плодове, зеленчуци и други храни, сочат, че близо 99% от продуктите отговарят на европейските изисквания за безопасност.

В много от пробите изобщо не са открити следи от пестициди, а при останалите количествата са били в допустимите норми. По-строг контрол е извършен и върху вносните храни, като негодните са били спрени още на границата.

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