Ново проучване на EFSA (Европейският орган за безопасност на храните) показва, че храната в Европа остава безопасна, въпреки наличието на пестициди.

Резултатите от проучването, базирано на над 125 000 проби от плодове, зеленчуци и други храни, сочат, че близо 99% от продуктите отговарят на европейските изисквания за безопасност.

В много от пробите изобщо не са открити следи от пестициди, а при останалите количествата са били в допустимите норми. По-строг контрол е извършен и върху вносните храни, като негодните са били спрени още на границата.