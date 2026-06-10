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Пореден скандал заради сексуално насилие във Франция

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Прокуратурата поиска да бъдат повдигнати обвинения на певеца и актьор Патрик Брюел за изнасилване

Снимка: БТА/Архив
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Пореден скандал заради сексуално насилие във Франция.

Френската прокуратура поиска да бъдат повдигнати обвинения на певеца и актьор Патрик Брюел за изнасилване, сексуални посегателства и тормоз над девет жени за периода от 2010 до 2019 г. Част от жертвите са подали жалби, които обаче са били прекратени без последствия.

67-годишният Брюел, който е в ареста от понеделник, е бил разпитан и за други 13 случая. След задържането му още няколко жени подадоха жалби срещу него. Брюел твърди, че е невинен, но под обществения натиск отмени голяма част от турнето си, планирано да започне в средата на юни.

#Патрик Брюел #опит за изнасилване #сексуален тормоз #Франция

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