Пореден скандал заради сексуално насилие във Франция.

Френската прокуратура поиска да бъдат повдигнати обвинения на певеца и актьор Патрик Брюел за изнасилване, сексуални посегателства и тормоз над девет жени за периода от 2010 до 2019 г. Част от жертвите са подали жалби, които обаче са били прекратени без последствия.

67-годишният Брюел, който е в ареста от понеделник, е бил разпитан и за други 13 случая. След задържането му още няколко жени подадоха жалби срещу него. Брюел твърди, че е невинен, но под обществения натиск отмени голяма част от турнето си, планирано да започне в средата на юни.