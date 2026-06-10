Днес излизат резултатите от матурите след 12 клас

Официалните резултати от държавните зрелостни изпити излизат днес, 10 юни. До края на деня данните ще бъдат достъпни в електронната система на Министерството на образованието.

За пръв път тази година изпитни работи могат да бъдат анулирани при установени идентични текстове. Мярката беше въведена след случаи на еднакви работи от предишни матури. Съмнителните случаи се разглеждат от специална комисия, като експертите свързват някои от тях с използването на изкуствен интелект или външна помощ.

От министерството уточняват, че само малка част от работите преминават допълнителна проверка и не се очаква голям брой анулирани матури.