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Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“

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Министърът на земеделието Пламен Абровски защити инициативата „Кошница с грижа“, която вече втори ден се прилага в големите търговски вериги. В студиото на „Още от деня“ той заяви, че няма да допусне някой да навреди на инициативата „Кошница с грижа“. По думите му целта е да се подпомогнат най-уязвимите групи от населението и едновременно с това да се насърчи предлагането на български продукти.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Целта на тази мярка е да покаже солидарността на правителството с всички български граждани, особено с хората от най-уязвимите социални групи. Това е и форма на стратегическо партньорство с търговските вериги, за да можем да вкараме колкото се може повече български продукти на пазара.“

По думите му инициативата е доброволна, но вече привлича допълнителни участници.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Условието на правителството е минимум шест месеца участие, минимум 30 продукта и минимум 15% отстъпка, като това не трябва да бъде за сметка на производителите. Целта е продуктите да бъдат предимно български. Вече има търговски вериги, които сами пожелаха да надградят тези изисквания – предлагат по-дълъг срок, повече продукти и по-големи намаления.“

По повод сигналите на производители на плодове и зеленчуци, че са били притискани да поемат тежестта на намаленията, Абровски обяви проверка.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Няма да допусна някой да вреди на тази добра инициатива. За да извършим проверка, трябва да разполагаме с конкретна информация – кой е бил заплашван, от кого, кога, къде и по какъв начин. Ако има нарушения, държавата ще реагира безкомпромисно.“

Министърът допълни, че вече е разговарял с представители на браншовите организации и очаква конкретни данни.

„Ако се установи, че търговски вериги са оказвали натиск върху производители, реакцията ни ще бъде категорична“, заяви Абровски.

Според него един от големите проблеми на българското земеделие е липсата на дългосрочна политика.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „В продължение на години земеделската политика се възприемаше основно като усвояване на средства. Парите се превърнаха в цел сами по себе си, вместо да бъдат инструмент за развитие. Това е големият проблем на българското земеделие. Моята амбиция е средствата да се използват за реална политика и за стимулиране на производството.“

Той обяви и намерения за промени в начина на подпомагане на земеделските производители.

„Целта ми е да стимулирам производството. Когато една ферма или едно стопанство е по-продуктивно, то трябва да получава по-голямо подпомагане. Така държавата ще знае колко мляко, ябълки или домати реално се произвеждат, а не само да разчита на статистически данни“, обясни Абровски.

Абровски съобщи още, че започват и проверки за т.нар. „виртуални животни“.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Разпоредил съм БАБХ да извърши стопроцентова проверка на животните в една област. Няма да обявя коя е тя предварително, за да не се местят животни. Целта е да установим реалното състояние и да пресечем всякакви злоупотреби.“

По повод незаконното строителство край Варна Пламен Абровски заяви, че най-много го тревожи институционалното бездействие през годините.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Най-притеснителното е, че различни институции са си затваряли очите за случващото се. Използвани са пропуските в координацията между тях, за да бъдат прокарвани действия, които не са редни. Хората очакват справедливост и ние ще я осигурим.“

Той допълни, че след съдебно решение вече няма пречка незаконното оградно съоръжение на терена да бъде премахнато.

Вижте целия разговор във видеото

#„Кошншница с грижа“ #местност Баба Алино #Пламен Абровски #министър на земеделието

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