Вече започва подготовката за „Евровизия 2027“

След историческия успех на DARA, вече започва обратно броене до „Евровизия 2027“. Подготовката започва още от сега.
Директорът на песенния конкурс Мартин Грийн заяви в „Денят започва“, че мащабът на конкурса е огромен – 14 000 акредитирани и 100 000 зрители на двата полуфинала, репетициите и на големия финал.
Мартин Грийн, директор на „Евровизия“ за EBU: „Винаги е по-добре да се използва съществуващ обект, не само поради разходите. Вие вече бяхте домакини на „Детската Евровизия“, много работа беше свършена, има много опит и този опит може да бъде използван. Много е важно и телевизионното студио. Не забравяйте, че „Евровизия“ е преди всичко телевизионно събитие. Има малък брой хора, които ще имат късмета да се сдобият с билет.“