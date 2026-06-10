Вече започва подготовката за „Евровизия 2027“

След историческия успех на DARA, вече започва обратно броене до „Евровизия 2027“. Подготовката започва още от сега.

Директорът на песенния конкурс Мартин Грийн заяви в „Денят започва“, че мащабът на конкурса е огромен – 14 000 акредитирани и 100 000 зрители на двата полуфинала, репетициите и на големия финал.