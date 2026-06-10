Остава само един ден до началото на Мондиал 2026

Един ден до началото на Мондиал 2026. БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчат всичките 104 срещи от Световното. Мексико и Южна Африка ще се изправят в откриващия мач утре в 22:00 часа, а специалното предаване „Трето полувреме“ започва в 20:30 часа.

Арена на сблъсъка ще бъде легендарният стадион „Ацтека“, който става първият в историята домакинствал на три различни Мондиала след тези през 1970 г. и 1986 г.

За мексиканския отбор това ще бъде рекордно осмо участие в откриващ мач на световно първенство. Балансът им в предишните 7 случая обаче е далеч от перфектен с 5 загуби и 2 равенства.

Въпреки приповдигнатата обстановка – във вчерашния ден шествие на недоволни учители по улиците на Мексико създаде предпоставки за напрежение. Протестиращите, които призовават за вдигане на заплатите и образователни реформи, затвориха подстъпите към стадиона.

Президентът на страната Клаудия Шейнбаум увери, че няма поводи за притеснение и бляскавото откриване на Световното първенство ще се проведе по план.