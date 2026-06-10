Камбоджанка превръща оризови зърна в произведения на изкуството

Камбоджанката Том Ким Енг, известна като Аиша в социалните мрежи, превръща обикновени оризови зърна в произведения на изкуството. Нейната цел е да популяризира културата на Камбоджа.

Творбите ѝ изобразяват храма Ангкор Ват, традиционни танцьорки и други национални символи. Изработката на една картина може да отнеме от няколко дни до няколко месеца, а цените варират от няколко долара до хиляди за поръчкови произведения.

Аиша обучава млади хора на занаята си, надявайки се да ги насърчи да заменят времето пред екрана с повече време за творчество.