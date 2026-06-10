Спортисти не могат да участват на Мондиала заради строгите мерки за сигурност в САЩ

Продължават скандалите преди началото на Мондиала, свързани със строгите мерки за сигурност и затрудненията при влизане в САЩ. Най-фрапиращият случай е със сомалийския съдия Омар Артан, който беше изваден от списъка на официалните лица за турнира.

Артан беше на прага на историческо постижение да стане първият представител на страната си, ръководил мачове на Световно първенство, но бе възпрепятстван при пристигането му в Маями. Митническите служби са отказали достъп до страната заради подозрения за връзки с терористични организации.

Въпреки опитите на сомалийското правителство да съдейства за разрешаване на случая, Артан не е бил допуснат. Днес той се завърна в Могадишу, където беше посрещнат като национален герой.

От ФИФА подчертават, че нямат правомощия да влияят върху имиграционните решения на отделните държави.

Случаят не е единичен и поставя въпроси относно условията, при които участници от различните държави ще бъдат посрещнати. Разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват, че националните отбори на Сенегал и Узбекистан също са преминали през обстойни проверки на летищата.