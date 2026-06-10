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Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Нападнатият е в тежко състояние и е загубил едното си око

Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
Снимка: БТА
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В столицата на Северна Ирландия - Белфаст избухнаха безредици след брутално наръгване на мъж с нож. Нападнатият е в тежко състояние и е загубил едното си око. За атаката е задържан судански бежанец. След нападението избухнаха масови протести. Към призивите за антиимигрантски протести се присъедини и американският милиардер Илън Мъск.

Не са ясни мотивите му, нито защо е нападнал мъжа и го е намушкал. Задържаният 30-годишен суданец отказа да говори пред съда. Видео с жестокото нападение обаче разпали мощна вълна срещу имигрантите в Северна Ирландия.

Демонстрантите подпалиха автомобили, автобуси, сгради, блокираха пътища. Някои училища в Белфаст днес не отвориха. Не работят и магазини За нападателя се знае, че е на 39 години, без криминално досие, с 5-годишна виза за пребиваване във Великобритания, издадена през 2023 г.

Към призивите за антиимигрантски протести се присъедини и американският милиардер Илън Мъск. Той сподели потенциалните места за протести във Великобритания и написа:

"Само чрез много и мощни протести ще има някаква промяна!"

Той подкрепи и призивите за масови антиимитрантски демонстрация на британския крайнодесен активист Томи Робинсън. За симпатиите на Мъск към Робинсън се знае отдавна. Днес обаче стана ясно, че вчера британският активист се е срещнал в Москва с бащата на Мъск.

Преди седмица, когато Южна Англия беше обхваната от масови протести заради смъртта на 18-годишен студент, убит от сикх, Мъск разкритува действията на британската полиция. Британският премиер Киър Стармър го призова да не се намесва във вътрешните работи на страната. Днес властите в Северна Ирландия реагираха гневно.

Джон Бучър, началник на полицията в Северна Ирландия: "Много е лесно, особено в днешно време, да търсиш онлайн и да бъдеш убеден от хора, които не знаят нищо за Северна Ирландия, не знаят нищо за общностите в Северна Ирландия, не знаят нищо за историята на Северна Ирландия, да предприемеш действия, които иначе не би предприел. Спрете да гледате тези глупости. Спрете да слушате тези идиоти. Ще ги преследваме за подстрекателството, което извършват."

Центърът на Белфаст днес е зловещо пуст. Но мигрантите в северноирландската столица знаят, че гнева срещу тях не е отминал. От съображения за сигурност някои африкански семейства бяха евакуирани от властите. А чужденци от уязвимите квартали напуснаха домовете си, докато обстановката се успокои.

Яра Навроцка, мигрантка от Украйна: "Събрах някои неща, които ще ми стигнат за първите дни. Ще отида при приятели."

Темата за миграцията става все по-тежка във Великобритания и все по-използвана от крайнодесните партии в страната. Миналата година Северна Ирландия пак беше разтърсена от антимигрантски протести, след като румънски тийнейджъри бяха обвинени в сексуално посегателство.

снимки: БТА

#безредици #Северна Ирландия #Белфаст #протести #нападение

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