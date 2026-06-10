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Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три държави

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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БНТ ще предложи на зрителите си над 300 часа пряко излъчване

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Световното първенство по футбол започва утре! За първи път 48 държави ще участват на Мондиала. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всичко 104 мача на живо в каналите си от 11 юни до 19 юли. Зрителите могат да очакват много изненади, любопитни факти, експертен анализ и популярни гости, с които да изживеят подобаващо най-значимото спортно събитие за годината.

Действително ще бъде повече от вълнуващо. Най-голямото Световно първенство в историята - за първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове, за първи път с толкова много отбори, всеки преследващ непреходната футболна слава.

За да бъде на висотата на събитието, БНТ ще предложи на зрителите си над 300 часа пряко излъчване, като всички 104 мача ще бъдат излъчени на живо. Спортната секция на сайта е изцяло обновена и посветена на Мондиала.

снимка: БТА

Запазената ни футболна марка - "Трето полувреме" ще съпътства по-голямата част от мачовете, като аудиторията ще види изцяло нов декор за първенството. На водещите Радостин Любомиров и Илиян Енев ще гостуват някои от най-популярните имена в българския футбол като Красимир Балъков, Ивайло Йорданов, Валери Божинов, Благой Георгиев, Велизар Димитров, Станислав Ангелов, Илия Груев.

Всеки делничен ден от 9:10 и през уикендите от 10:30ч. в програмата попада и предаването "Начален удар", което ще предлага малко по-любопитен поглед на събитията с водещи Тереза Мутафчиева, Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов. Три екипа ще работят на място по време на шампионата, а всички мачове от 1/8-финалите ще се коментират от стадионите в трите държави-домакини.

Пожелаваме ви приятно гледане! Световното първенство започва!

Първият екип на обществената телевизия вече е в града на откриването - Мексико сити, където един от домакините на турнира посреща утре Република Южна Африка на легендарния стадион "Ацтека".

Вижте още в прякото включване на Бюлент Мюмюнов от Мексико сити

#Мондиал 2026 #програма на БНТ #БНТ

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