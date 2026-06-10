БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:02 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Среща на върха на ПСЮИЕ в София: На форума обсъдиха интеграция, свързаност и предизвикателства

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
среща върха псюие софия форума обсъдиха интеграция свързаност предизвикателства
Снимка: БТА
Слушай новината

Като ротационен председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, София е домакин на среща на върха на държавните и правителствените ръководители от региона. Форумът е кулминацията на българското председателство и е посветен на 30-ата годишнина от създаването на инициативата и започна тази сутрин със заседание на външните министри.

Президентът Илияна Йотова постави акцент как трябва да продължи процесът: с изграждането на регионална система за сигурност и енергийна, транспортна и дигитална свързаност. Световните конфликти и кризите показаха огромната роля на нашия регион. Европейският съюз не е само споделен пазар, а споделени ценности, изтъкна Йотова. И допълни, че позицията на България винаги е била, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от европейското семейство, но при изпълнени критерии, постигнати резултати, отговорност и уважение към ценностите на ЕС.

30 години след създаването на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, президентът Илияна Йотова изтъкна, че не можем да направим нищо занапред, ако не сме заедно и няма диалог.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Перспективата на всички страни е общото ни европейско семейство. Ще работим да гарантираме сигурност и стабилност на нашия регион. Ще работим региона да бъде максимално свързан и в областта на енергетиката, транспорта и новите дигитални технологии. Целта е нашия регион да бъде модел за цяла Европа."

При откриването на форума Йотова изтъкна, че именно България постави фокуса върху Западните Балкани на своето първо председателство на Съвета на Европейския съюз.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Позицията на България винаги е била, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от европейското семейство, но при изпълнени критерии, постигнати резултати, отговорност и уважение към ценностите на ЕС, основна от които е защитата на човешките права. Европейският съюз не е само споделен пазар, а споделени ценности."

Байрам Бегай - президентът на Албания: "Европейската перспектива на Западните Балкани е много важна за стабилността на целия регион. Албания работи в тази посока. Стремим се да приключим този процес през това десетилетие."

След като прие председателството на процеса от Албания, днес страната ни го предаде на Румъния.

Оана Цою - министър на външните работи на Румъния: "Нашият регион е един от малкото, където сигурността се припокрива с ускорен растеж.

снимки: БТА

Форумът събра в София делегации от 13 държави.

#среща на върха на ПСЮИЕ #президентът Илияна Йотова #форум #псюие

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
4
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
5
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
6
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Политика

Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента
Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“ Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“
Чете се за: 04:52 мин.
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения
Чете се за: 02:32 мин.
Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“
Чете се за: 00:15 мин.
"Богатството на народите" 2026 г.: България е на 35-о място от 40 държави "Богатството на народите" 2026 г.: България е на 35-о място от 40 държави
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три държави
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Отиде си DJ STEVEN
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ