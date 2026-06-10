Среща на върха на ПСЮИЕ в София: На форума обсъдиха интеграция, свързаност и предизвикателства

Като ротационен председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, София е домакин на среща на върха на държавните и правителствените ръководители от региона. Форумът е кулминацията на българското председателство и е посветен на 30-ата годишнина от създаването на инициативата и започна тази сутрин със заседание на външните министри.

Президентът Илияна Йотова постави акцент как трябва да продължи процесът: с изграждането на регионална система за сигурност и енергийна, транспортна и дигитална свързаност. Световните конфликти и кризите показаха огромната роля на нашия регион. Европейският съюз не е само споделен пазар, а споделени ценности, изтъкна Йотова. И допълни, че позицията на България винаги е била, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от европейското семейство, но при изпълнени критерии, постигнати резултати, отговорност и уважение към ценностите на ЕС.

30 години след създаването на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, президентът Илияна Йотова изтъкна, че не можем да направим нищо занапред, ако не сме заедно и няма диалог.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Перспективата на всички страни е общото ни европейско семейство. Ще работим да гарантираме сигурност и стабилност на нашия регион. Ще работим региона да бъде максимално свързан и в областта на енергетиката, транспорта и новите дигитални технологии. Целта е нашия регион да бъде модел за цяла Европа."

При откриването на форума Йотова изтъкна, че именно България постави фокуса върху Западните Балкани на своето първо председателство на Съвета на Европейския съюз.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Позицията на България винаги е била, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от европейското семейство, но при изпълнени критерии, постигнати резултати, отговорност и уважение към ценностите на ЕС, основна от които е защитата на човешките права. Европейският съюз не е само споделен пазар, а споделени ценности." Байрам Бегай - президентът на Албания: "Европейската перспектива на Западните Балкани е много важна за стабилността на целия регион. Албания работи в тази посока. Стремим се да приключим този процес през това десетилетие."

След като прие председателството на процеса от Албания, днес страната ни го предаде на Румъния.

Оана Цою - министър на външните работи на Румъния: "Нашият регион е един от малкото, където сигурността се припокрива с ускорен растеж.

снимки: БТА

Форумът събра в София делегации от 13 държави.