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Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: илюстративна

Депутатите решиха - забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите.

Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт поотделно. При повторно нарушение санкциите са двойни.

Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените.

Владислав Панев, депутат „Демократична България“: „Надявам се законът да си остане мъртъв и да не заработи. Защото какво значи да работи с поправките, които се нанасят? Първо – означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. И второ – предвижда се създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. За мен този закон няма да доведе до спад на инфлацията и цените!“

Цончо Ганев, депутат от „Възраждане“: „Отваряте широко вратата на веригите, които трябва да контролират цените. Това е грандиозен провал като управляващи.“

Според управляващите законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики.

Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България": “Дали този законопроект е необходим – категорично, защото изкривяване има. Дали ще оправи целия икономически климат в държавата - категорично не. Ще помогне ли с уравновесяването на цените – категорично да.”

Темата коментира в кулоарите на парламента и председателят на КЗП.

Александър Колячев - председател на КЗП: "Законът, който току-що депутатите приеха, е продължение на и към сега действащия закон за въвеждане на еврото. Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срокът на закона за въвеждане на еврото. Също така в новия закон се добавят функции на Комисията за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребителите до информация, която се публикува всеки ден на нашия сайт, ще създаде про-конкурентни условия и ще улесни работата на регулатора. Ние имаме достатъчно санкционни правомощия, ние сме контролен орган и ще продължим да спазваме нашите изисквания по закон. Както до сега сме го правили, така и занапред с измененията във вече действащия закон. Санкционния режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите дотолкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си със законодателството."

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