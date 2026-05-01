Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни

Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас. През първия от поредицата почивни дни пътят за Гърция отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-много.

Пътен възел "Симитли", Кресненското дефиле и влизането в град Кресна – това са проблемните точки по пътищата в Югозападна България, където се струпват най-много автомобили през почивните дни. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-сериозно.

ст. инспектор Георги Бучков, "Пътна полиция" – Благоевград: "Ще предвидим и цивилни автомобили, но повече ще са униформените автомобили, основната задача ще е да регулират и подпомагат движението при затруднения. Има въведени доста временни организации със затруднения и намаляване на скоростта, където очакваме да има доста струпвания, така че казвам към водачите да имат търпимост. През целия месец контролът ще продължи, тъй като продължават почивните дни и 6-и и след това 24-и май, така че можем да кажем, че през месец май контролът ще бъде доста засилен."

Проблеми с придвижването има и в южната ни съседка Гърция. Причината – обявените 24-часови стачки на работещите в транспортния сектор.

Йоргос – шофьор от Гърция: "Идвам от Гърция за България, фериботите не работят днес... Иван Петрински – администратор на групата "Кулата - Промахон": "Въобще откакто се помня на 1 май в Гърция винаги е имало проблеми, защото южните ни съседи обичат да отбелязват доста бурно и ексцентрично този празник на труда. Препоръчваме да се избягват големите градове – Атина, Солун и т.н., защото там ще има стачки, ще има шествия, ще има протести. Хората, които пътуват най-вече да избягват центровете и да не разчитат на фериботите в днешния ден."

Краят на стачките в Гърция е обявен до полунощ тази вечер. От утре отново се очаква фериботните връзки и останалия градски транспорт в южната ни съседка да се движи по график.

