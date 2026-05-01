БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Чете се за: 04:00 мин.
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Пътят за Гърция е една от точките, където потокът от автомобили е най-много

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас. През първия от поредицата почивни дни пътят за Гърция отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-много.

Пътен възел "Симитли", Кресненското дефиле и влизането в град Кресна – това са проблемните точки по пътищата в Югозападна България, където се струпват най-много автомобили през почивните дни. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-сериозно.

ст. инспектор Георги Бучков, "Пътна полиция" – Благоевград: "Ще предвидим и цивилни автомобили, но повече ще са униформените автомобили, основната задача ще е да регулират и подпомагат движението при затруднения. Има въведени доста временни организации със затруднения и намаляване на скоростта, където очакваме да има доста струпвания, така че казвам към водачите да имат търпимост. През целия месец контролът ще продължи, тъй като продължават почивните дни и 6-и и след това 24-и май, така че можем да кажем, че през месец май контролът ще бъде доста засилен."

Проблеми с придвижването има и в южната ни съседка Гърция. Причината – обявените 24-часови стачки на работещите в транспортния сектор.

Йоргос – шофьор от Гърция: "Идвам от Гърция за България, фериботите не работят днес...

Иван Петрински – администратор на групата "Кулата - Промахон": "Въобще откакто се помня на 1 май в Гърция винаги е имало проблеми, защото южните ни съседи обичат да отбелязват доста бурно и ексцентрично този празник на труда. Препоръчваме да се избягват големите градове – Атина, Солун и т.н., защото там ще има стачки, ще има шествия, ще има протести. Хората, които пътуват най-вече да избягват центровете и да не разчитат на фериботите в днешния ден."

Краят на стачките в Гърция е обявен до полунощ тази вечер. От утре отново се очаква фериботните връзки и останалия градски транспорт в южната ни съседка да се движи по график.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#засилен контрол на пътя #на път за празниците #интензивно движение #пътя за Гърция #натоварен трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Новият български парламент - профилът на депутатите
1
Новият български парламент - профилът на депутатите
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
2
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
3
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика
4
България с второ място във временното класиране на Европейската...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
6
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Регионални

С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.
150 години от Априлската епопея: Възстановка на героичните събития в Копривщица 150 години от Априлската епопея: Възстановка на героичните събития в Копривщица
Чете се за: 01:10 мин.
Комин на заведение се запали в голям търговски център в София Комин на заведение се запали в голям търговски център в София
Чете се за: 00:22 мин.
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
5046
Чете се за: 04:00 мин.
Контрол на пътя и тежък трафик: Екипи на "Пътна полиция" ще следят за нарушения в празничните дни Контрол на пътя и тежък трафик: Екипи на "Пътна полиция" ще следят за нарушения в празничните дни
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Отбелязваме 1 май – Деня на труда Отбелязваме 1 май – Деня на труда
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще бъдат ли подновени американските удари...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
150 години по-късно: Историята на единствената оцеляла болница,...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35 градуса
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ