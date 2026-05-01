Контрол на пътя и тежък трафик: Екипи на "Пътна полиция" ще следят за нарушения в празничните дни

Очаква се около 111 000 автомобила да напуснат столицата за трите почивни дни.

Екипите на "Пътна полиция" ще бъдат разположени в цялата страна с налична техника. Ще се следи за спазване на Закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества. При нужда ще се помага и за изтегляне на трафика. Създадена е и временна организация на движението при най-натоварените пътни възли.