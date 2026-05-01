Контрол на пътя и тежък трафик: Екипи на "Пътна полиция" ще следят за нарушения в празничните дни

Очаква се около 111 000 автомобила да напуснат столицата за трите почивни дни.
Екипите на "Пътна полиция" ще бъдат разположени в цялата страна с налична техника. Ще се следи за спазване на Закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества. При нужда ще се помага и за изтегляне на трафика. Създадена е и временна организация на движението при най-натоварените пътни възли.
инспектор Велин Тодоров – "Пътна полиция" - София: "В рамките на вчерашния ден, днешният, както и на 3 май, когато очакваме голямото прибиране, съвместно с АПИ, сме създали организация за ограничаване на движението на тежкотоварните автомобили от София към вътрешността на страната по основните пътни артерии – АМ "Хемус", АМ "Тракия", АМ "Струма", път 1-1 при област Благоевград, пътен възел "Симитли" до пътен възел "Кресна" ще бъде ограничено движението на тирове. Създадена е организация и за реверсивно движение в района на пътен възел "Симитли", което ще облекчи пътуващите към Кулата и Банско, ще бъдат въведени две ленти и една към Благоевград."