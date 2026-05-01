Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
След трагичния инцидент в Бургас: Разследването за злополуката със загиналия работник продължава

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Мъжът е бил затрупан от земна маса при работа по ВиК съоръжение в центъра на града

56-годишен работник загина вчера в изкоп в центъра на Бургас, докато извършва ремонт на ВиК съоръжение. Мъжът е бил затрупан от земна маса, която се свлякла внезапно. Разследването на трагичния случай продължава.

Инцидентът е станал на улица "Оборище", където работникът е ремонтирал водопроводна тръба в близо 3-метров изкоп. При внезапно свличане на земната маса той е бил затрупан и е загинал на място. Случаят се е разиграл пред погледите на живеещите в района.

Добрина Киселкова, очевидец: "Внезапно към 10:30 часа се чуха неистови писъци. Показахме се през прозореца и станахме свидетели на една ужасяваща гледка. Много от мъжете, които работиха, бяха се струпали на едно място в опит нещо да извадят, така се помислихме и се разбра, че един от работниците, които вече от около 8 месеца правят улицата ни, е пропаднал в трапа и те започнаха да се опитват с голи ръце да го дърпат, да му помогна да излезе. Свличаше се почвата, започна една суматоха, пристигна много скоро полиция, медицинските лица, пожарната и те също продължиха да се опитват да извадят човека, който беше вътре, но без никакъв успех."

Хората в района посочват, че ремонтът продължава вече близо 8 месеца и изразяват съмнения за пропуски в безопасността на труда.

Ваня Киселкова, очевидец: "Работливи хора, често контактувахме с тях, понякога им носихме вода, успокоявахме ги в моменти, в които стресът явно беше настъпил вчера, усърдни хора, понякога ги виждахме без каски, което смятам, че не е редно, ние не сме никакви специалисти, за да го кажем, но явно безопасността на труда не беше спазена."

От Инспекцията по труда потвърдиха, че работникът е бил затрупан от свлякла се земна маса по време на работа.

Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас: "Има срутване на земна маса, по време когато работник е бил вътре в изкопа, затрупва го на ниво гърдите и вследствие на това затрупване човека почива. Двама работници са били в изкопа, които са разчиствали въпросната тръба вече с лопата и разбрали се, че тръгва да пада левия откос на изкопа. Единият успява да излезе, другият е затрупан. Не бих казал, че е нещастен случай, защото има някои сериозни пропуски, които са допуснати при тази дейност, която е извършена."

По информация на строителния надзор, по стените на дълбокия изкоп не е имало подпорни съоръжения, каквито се изискват при подобни дейности. Предстои да бъде изяснено кой ще понесе отговорност за инцидента и какви санкции ще бъдат наложени. Прокуратурата също работи по случая.

От Българския ВиК Холдинг и ВиК - Бургас съобщиха, че загиналият работник е техен служител. Те заявяват, че ще окажат подкрепа на семейството, ще съдействат на разследването и ще извършат собствена проверка за спазването на изискванията на обекта.

#затрупан с пръст #изкоп на строеж #Бургас #изкоп #трагичен инцидент #загинал работник

