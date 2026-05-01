Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че не изключва да изтегли американските войски от Италия и Испания. Това става само ден, след като заяви, че планира да редуцира контингента в Германия.

В момента в Европа са разположени малко над 68 хиляди военнослужещи, половината от тях - в Германия. Коментарите на Тръмп идват след отказа на трите европейски държави да го подкрепят във войната в Иран и да изпратят свои части в Ормузкия проток. Това е поредно изостряне на отношенията между Съединените щати и съюзниците от НАТО.

А на фона на буксуващите преговори за мир, от Техеран обявиха, че са готови да нанесат "болезнен" ответен удар, ако Вашингтон поднови бойните действия. Преди това американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Сената, че голяма част от целите на Съединените щати във връзка с иранската ядрена програма, вече са изпълнени.

