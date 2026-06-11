Кметът на Бургас: Детската болница скоро ще отвори врати

Детската болница в Бургас скоро ще отвори врати, увери кметът на града Димитър Николов, след появили се притеснения около решение на Националната здравноосигурителна каса.

По думите му става въпрос единствено за административна процедура, която трябва да бъде финализирана от институциите. В момента се очаква разрешение от Министерството на здравеопазването, след което НЗОК трябва да вземе своето решение съгласно законовите изисквания.

„Болницата е готова, оборудването е закупено, а екипът е сформиран. Остават единствено задължителните административни процедури и необходимите подписи. Бургас ще има своя детска болница и няма връщане назад“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той изрази увереност, че държавата ще приключи административния процес в рамките на следващите седмици.