Военна техника и личен състав на САЩ ще се придвижат транзитно през България

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 12 и 13 юни от Гърция към Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.

Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

През май военно формирование от 45-ма военнослужещи и шест единици техника от въоръжените сили на Турция премина транзитно през територията ни. Придвижването бе свързано с участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия – NATO – Serbia 2026.