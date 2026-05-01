Банкси с нова провокация в Лондон

Снимка: БТА
Най-прочутият графити-артист в света - Банкси с нова провокация.

Този път талантливият творец от Бристол изненада със статуя, която изникна през нощта в централната част на Лондон. На скулптурата е изобразен политик, "заслепен" от знаме, което носи и който е напът да падне от високо.

Както винаги и това творение на Банкси има дълбока символика - този път вниманието е насочено към заслепените от националистическите идеи световни лидери. Статуята беше заградена от общината, тъй като не е рядкост творби на артиста да бъдат крадени, а по-късно продавани на черния пазар.

#творба на Банкси #Лондон #Банкси

