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Служител в химичен завод триумфира на шампионат по приготвяне на пица в Неапол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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служител химичен завод триумфира шампионат приготвяне пица неапол
Снимка: Снимката е илюстративна

Германско-италиански майстор на пици спечели световната титла в категорията за съвременна пица на неофициалното световно първенство, организирано от Асоциацията на неаполитанските пицари в Неапол, предаде ДПА.

Лоренцо Парота, който е на 24 години, от Лудвигсхафен, впечатли журито с оригинална рецепта, включваща крем от лилави картофи, пържено савойско зеле, тартар от риба тон и кедрови ядки, завършено с лимонов хайвер.

Парота, който има германско и италианско гражданство, написа в профила си в Инстаграм, че е станал най-младият световен шампион в историята на състезанието и първият германец, спечелил титлата в тази категория.

Любопитен факт е, че той не работи професионално като пицар, a в химически завод. След успеха си обаче Парота планира да открие собствен ресторант.

По време на шампионата в Неапол бяха присъдени общо 16 титли. Голямата награда за най-добра неаполитанска пица спечели роденият в Италия Симоне Дзуло, който управлява пицария в австралийския град Сидни.

В надпреварата участваха повече от 600 майстори на пици от 35 държави. Отличието за най-добре представила се нация беше присъдено на Южна Корея, следвана от Пуерто Рико и Канада, пише още ДПА.

#пицар #шампионат #неапол

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