Студено време в първия ден на май

Студено за сезона време в първия ден от месец май. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 2°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 11°. Ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

По Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат от 11° до 13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

В събота и неделя над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Разкъсвания и временни намаления ще има над западната половина от страната в часовете преди обяд. На места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 12° и 17°.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишават. След обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка.