В началото на новата седмица ни очакват повишение на температурите и съществено затопляне

Слънчево време и съществено затопляне предстои в началото на новата седмица. Преди това ще остане много по-студено от обичайното за това време от годината. Ще има и още превалявания, но след повсеместните и интензивни валежи днес, с по-значителни количества в западната половина от страната, през нощта валежите ще отслабват и ще спират, най-късно в югоизточните райони.

Минималните температури утре ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 2°, а максималните – между 10° и 15°, по Черноморието – от 11° до 13°, в София – около 11°. Ще остане ветровито, но изолирани и предимно слаби превалявания ще има главно в западната половина от страната и в планинските райони, като над 1500 метра ще вали сняг.

В планините ще духа временно силен североизточен вятър. Превалявания, но също вече слаби, ще има в масивите от Западна и Централна България. Обширен антициклон ще определя слънчевото време в по-голямата част от Европа. Валежи и гръмотевични бури ще има в Испания и Франция. По-късно през деня ще завали и на Британските острови. Валежи ще има и на Балканите, където ще остане студено за началото на месец май.

В събота и неделя минималните температури у нас още ще се понижат и ще има райони с условия за слани, но максималните ще тръгнат нагоре. Ще остане ветровито, а изолирани превалявания ще има главно в източните и планинските райони. В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Още в понеделник вятърът ще отслабне, вероятността за валежи е малка, а дневните температури ще се повишават. Затоплянето ще продължи и във вторник.