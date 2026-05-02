Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:45 мин.

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
За първи път Народното събрание има и служител на 4 лапи. Лабрадорът Роувър е 241-вият депутат и очите на незрящия народен представител Иван Янев в кулоарите и пленарната зала. Лабрадорът Роувър и незрящият Иван Янев са неразделни от 4 години. През месец май 2022 г. в "По света и у нас" показахме как кучето-водач не е добре дошло в храма.

Иван Янев, депутат от "Прогресивна България": "Кучета-водачи не е имало, когато е писана светата книга, но в крайна сметка църквата също би трябвало да се развива и да посреща нуждите на нас хората."

4 години по-късно Иван Янев е избран за народен представител от "Прогресивна България". А лабрадорът Роувър е първото куче-водач с осигурен достъп до всички помещения в Народното събрание. Преди няколко дни двамата са посетили сградата, за да набележат маршрутите, по които ще се движат.

Иван Янев, депутат от "Прогресивна България": "Все още се обучаваме по маршрути, колегите помагат. Във времето, разбира се, ще се запознаем с Роувър и със сградата, защото е доста голяма, мащабна е и ще имаме нужда от повече обучение."

Пултът за гласуване на мястото на Иван Янев е пригоден за незрящи.

Иван Янев, депутат от "Прогресивна България": "На пулта, който е за гласуване и който е тъч, са сложили брайлови букви за "за", "против" и "въздържал се". Квесторите, ако има нужда, ще помагат."

Заради незрящия депутат асансьорите в парламента ще проговорят, а бутоните им ще имат брайлови надписи. Иван Янев казва, че цял живот се бори за по-достъпна среда за хората с увреждания.

Иван Янев, депутат от "Прогресивна България": "Може би това е логично продължение на всички усилия, които съм полагал, сега да се опитам чрез участието ми в парламента да реализираме много добри неща за нашето общество и за хората с увреждания, които са част от това общество. Те не са периферия - те са капитал на обществото."

Шегува се, че Роувър е 241-вият народен представител. Лабрадорът ще придружава незрящия депутат на заседанията на комисиите и в пленарната зала.

Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия
Стою Стоев, "Продължаваме промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със...
На четири лапи срещу престъпността: служебните кучета в действие...
Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района...
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
