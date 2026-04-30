Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол на въстанието?

Продължават националните чествания по повод 150-годишнината на Априлското въстание. Възстановки на историческите събития ще има утре в Копривщица, Клисура и Панагюрище. В 20.30 часа утре БНТ ще излъчи националната заря - проверка от Панагюрище. А днес ще ви разкажем някои малко известни факти за личността на един от най-видните апостоли в българската история - Гаврил Хлътев. За него има малко запазени документи, а по-голяма част от биографията му е възстановена благодарение на спомени и мемоари от епохата, в която е живял.

Гаврил Груев Хлътев, познат с псевдонима Георги Бенковски е един от най-пламенните апостоли, харизматична личност, която успява може би най-силно да запали саможертвения пламък в сърцата на много хора и да ги повлече след себе си в името на каузата - Свободна България.

Светлана Мухова, екскурзовод към „Дирекция на музеите", град Копривщица: „По това време във връзка с една революционна акция, замислена около подготовката на старозагорското въстание, той приема псевдоним Бенковски, като използва паспорта на един полски гражданин Антон Бенковски, за да пътува под чужда самоличност. По-късно първото име Антон е заменено с Георги и под това чуждо име Георги Бенковски той остава завинаги в историята на своя народ.“

Нови находки от османски документи разкриват доскоро неизвестни факти, свързани с ранните му години - как се е казвал неговият дядо, кога е роден баща му, дори самата рожденна година на Бенковски беше спорна.

Светлана Мухова, екскурзовод към „Дирекция на музеите", град Копривщица: „В един от тези документи, който е османски данъчен регистър, в който са описани всички мъже и момчета от Копривщица на възраст между 1 месец и 95-годишни старци, намерихме Гаврил Хлътев, записан на една година. Което всъщност потвърждава копривщенската версия, че той е роден 1843-та година.“

И едно често срещано твърдение за него, което можем да опровергаем.

Светлана Мухова, екскурзовод към „Дирекция на музеите", град Копривщица: „Бенковски е учил до 3-и клас, което остава впечатление у хората, които не са запознати с тогавашната образователна система, че едва ли не той има някакво съвсем начално образование. Всъщност по това време третият клас е бил най-високият в копривщенското училище, т.е. в днешно време то може да се сравни с да кажем - основно образование.“

Освен, че е бил образован, оказва се, че произлиза и от заможно семейство.

Светлана Мухова, екскурзовод към „Дирекция на музеите", град Копривщица: „В списъка на спомосъществувателите за първия български учебник по физика, който е написан, създаден в Копривщица от Найден Геров и отпечатан 1849 година. Попаднах на имената на Грую и Ганчо Хлътеви. Те са записани заедно като спомосъществуватели хора, които са предплатили, за да бъде издаден учебникът. И в този данъчен регистър, който се откри, се оказа, че наистина бащата на Банковски има брат, който е Ганчо.“

В Османския данъчен регистър бащата на Бенковски е записан с висша данъчна категория. С трудолюбието си той попада сред копривщенските първенци, бил е човек с много добро материално състояние. За съжаление обаче умира много млад, а Бенковски е отгледан от своята майка. Тя успява да възпита предводителя на Хвърковатата чета - една от най-ярките фигури на Априлското въстание.



