НА ЖИВО: Заседание на комисията по отбрана в НС

Комисията по отбрана изслушва министъра на отбраната Димитър Стоянов по актуални въпроси.

Вчера военният министър Димитър Стоянов съобщи, че страната ни няма да предоставя нова военна помощ на Украйна

"Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия тип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия", коментира министърът на отбраната.