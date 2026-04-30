Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150 години от Априлското въстание

Обществената телевизия продължава програмната си инициатива за годишнината на едно от най-значимите събития в история ни

На 1 май Българска национална телевизия ще предложи на своите зрители тематична програма по БНТ 1, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание - едно от най-значимите събития в българската история.

През целия ден в ефира ще бъдат излъчвани рубриките „Очевидците“ – въздействащи спомени за Априлската епопея, пресъздадени от български актьори, които ще върнат зрителите към драматичните и героични събития от пролетта на 1876 година.

В 12.30 ч. БНТ 1 ще излъчи концерта „Гиздава“ на Деси Добрева, който чрез магията на музиката представя богатството на българския фолклор в съвременен прочит.

От 17.30 ч. започва тематичен епизод на „България от край до край“ с водещ Йордан Димитров, който ще разкаже вдъхновяващата история за спасеното знаме от Априлското въстание, открито в село Черни Вит.

От 18.00 ч. зрителите ще могат да гледат отново специалното студио на БНТ „Мечтата България – 150 години Априлска епопея“. Водещият Бойко Василев, заедно с ководещите Марио Мишев и Иван Кънчев, посрещат в студиото историци, студенти и ученици, с които разговорят за значението на въстанието, като предлагат съвременен прочит и отдават почит на събитията от 1876 г. Специалното студио на БНТ „Мечтата България – 150 години Априлска епопея“ е част от програмната кампания на обществената телевизия, която включва филмови продукции, документални формати и публицистични предавания, посветени на годишнината.

В 20.30 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко от Панагюрище Тържествената заря-проверка по повод годишнината от Априлското въстание.

В 21.20 ч. е игралният филм „Записки по едно предателство“ на режисьора Георги Дюлгеров.

От 23.00 ч. зрителите ще се насладят на Тържествен концерт по повод 150 години от Априлското въстание с участието на Симфоничния оркестър и Смесения хор на БНР, под диригентството на Константин Илиевски, както и световно признатите изпълнители Красимира Стоянова (сопран) и Светлин Русев (цигулка).

С програмната си инициатива Българска национална телевизия отдава почит към героите на Априлското въстание и съхранява паметта за тяхното дело чрез силата на телевизионното изкуство.

#150 години от Априлското въстание #програмата на БНТ #Априлското въстание #БНТ

Водещи новини

Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Багер затрупа с пръст работник в Бургас Трагичен инцидент: Багер затрупа с пръст работник в Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял 22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Изплащането на пенсиите започва на 7 май
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Зимата се завърна в Румъния, в повечето планински населени места...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
