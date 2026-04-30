"Развод или временно напрежение": Тръмп обмисля да намали американските военни в Германия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля намаляване на броя на американските войници в Германия. Няколко часа по-късно канцлерът Фридрих Мерц подчерта важността на трансатлантическите отношения и заяви, че са му "много присърце". Каква е първопричината за това напрежение и краткосрочна ли е тази свада или ще доведе до развод?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "САЩ изучават и преглеждат възможността за намаляване на американския военен контингент в Германия, с намерението решение да бъде взето в кратки срокове."

Това е постът, който предизвика поредната пукнатина в и без това сложните отношения между САЩ и съюзниците от НАТО, в случая Германия. Нежеланието на Европа да се включи във войната в Иран е основна причина за гнева на американския президент. Всичко започна с изказване на германския канцлер Фридрих Мерц, че американците нямат стратегия в Иран и че с преговорите Техеран унижава Вашингтон. Това предизвика размяна на задочни реплики. Доналд Тръмп обвини Мерц, че не знае какво говори, а германският канцлер се опита да омекоти реториката като подчерта важността на трансатлантическите отношения.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Това, което Бундесверът постига тук в Мюнстер, е не само впечатляващо, но представлява важен и незаменим принос към силно и обединено НАТО. Ние вършим тази работа тук, но и на други стратегически места в Германия, рамо до рамо със Съединените щати, и заедно с всички съюзници от Алианса."

Темата за намаляването на американския контингент в Германия коментира и Брюксел.

Анита Хипър, говорител на ЕС: "САЩ са важен партньор и допринасят за сигурността и отбраната на Европа, както и фактът, че разполагането на американски военни в Европа е в интерес на американците, като затвърждава глобалната им роля."

Числеността на американския контингент в Германия е около 40 000 военнослужещи. Кой ще загуби повече от евентуално изтегляне на американски военни от Европа. За американците означава да се откажат от влиянието си не само на нашия континент, но и в Близкия изток и Африка.

Но финално "сбогом" от Вашингтон, би могло да представлява огромен риск за сигурността на Европа, особено в светлината на войната в Украйна. Редица европейски лидери от години говорят, че Кремъл се готви за атака срещу територия на НАТО. Мнозина на Стария континент твърдят и, че Европа все още не може да се защитава сама, без помощта на САЩ.



