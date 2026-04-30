Световното първенство по футбол се очертава да е най-скъпото до момента

Милиони хора по света очакват Световното първенство по футбол, което тази година ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада. Мнозина, обаче, ще се наложи да го гледат само по телевизията, тъй като Мондиалът се очертава като най-скъпият в историята. Билетите за финала се продават за средно 11 000 долара.

Емоция, несравнима с никоя друга. Веднъж на четири години футболните фенове забравят за всичко друго, защото само едно нещо има значение – Световното първенство. Очакванията на ФИФА са над 6 млн. и 500 хиляди души да посетят 104-те мача, които ще се играят в САЩ, Мексико и Канада.

Преди да спечелят домакинството, трите държави обещаваха най-скъпите билети да струват до 1150 долара. Реалността се оказа друга. От 300 долара за най-лошите места по стадионите, до 11 000 вървят цените при официалната продажба.

От надути в пъти цени в хотели и къщи за гости, през и сега поскъпналите заради войната в Иран цени на самолетните билети, до астрономически суми за влакове и градски транспорт - много са факторите, които разгневяват феновете.

Кметът на Ню Йорк и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист в историята Зохран Мамдани обяви, че макар първоначално фензоните в мегаполиса да е трябвало да бъдат с вход, това няма да бъде така.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: “Казват, че най-хубавите неща в живота са безплатни, затова и Световното първенство трябва да е такова за феновете. Ето защо ще има пет официални и напълно безплатни фен зони, където ще можете да гледате мачовете.“

От ФИФА обясниха, че се издържат само от продажба на билети и то веднъж на четири години. Дали желанието на домакини и организатори да печелят на гърба на запалянковците, ще се окаже причина трибуните да не се запълнят – предстои да разберем през юни, когато ще бъде свирен първият съдийски сигнал.