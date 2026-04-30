Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

Световното първенство по футбол се очертава да е най-скъпото до момента

Милиони хора по света очакват Световното първенство по футбол, което тази година ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада. Мнозина, обаче, ще се наложи да го гледат само по телевизията, тъй като Мондиалът се очертава като най-скъпият в историята. Билетите за финала се продават за средно 11 000 долара.

Емоция, несравнима с никоя друга. Веднъж на четири години футболните фенове забравят за всичко друго, защото само едно нещо има значение – Световното първенство. Очакванията на ФИФА са над 6 млн. и 500 хиляди души да посетят 104-те мача, които ще се играят в САЩ, Мексико и Канада.

Преди да спечелят домакинството, трите държави обещаваха най-скъпите билети да струват до 1150 долара. Реалността се оказа друга. От 300 долара за най-лошите места по стадионите, до 11 000 вървят цените при официалната продажба.

От надути в пъти цени в хотели и къщи за гости, през и сега поскъпналите заради войната в Иран цени на самолетните билети, до астрономически суми за влакове и градски транспорт - много са факторите, които разгневяват феновете.

Кметът на Ню Йорк и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист в историята Зохран Мамдани обяви, че макар първоначално фензоните в мегаполиса да е трябвало да бъдат с вход, това няма да бъде така.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: “Казват, че най-хубавите неща в живота са безплатни, затова и Световното първенство трябва да е такова за феновете. Ето защо ще има пет официални и напълно безплатни фен зони, където ще можете да гледате мачовете.“

От ФИФА обясниха, че се издържат само от продажба на билети и то веднъж на четири години. Дали желанието на домакини и организатори да печелят на гърба на запалянковците, ще се окаже причина трибуните да не се запълнят – предстои да разберем през юни, когато ще бъде свирен първият съдийски сигнал.

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Спорт

Яник Синер си извоюва място на полуфиналите на Мастърса
Яник Синер си извоюва място на полуфиналите на Мастърса
ЦСКА се класира на финала за Купата на България ЦСКА се класира на финала за Купата на България
Чете се за: 00:30 мин.
Финалите по баскетбол за девойки до 19 години ще са в Стара Загора Финалите по баскетбол за девойки до 19 години ще са в Стара Загора
Чете се за: 00:17 мин.
ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията
Чете се за: 01:17 мин.
Силен старт в плейофите за Александър Везенков и Олимпиакос Силен старт в плейофите за Александър Везенков и Олимпиакос
Чете се за: 00:52 мин.
Пари сен Жермен и Байерн Мюнхен изумиха футболния свят Пари сен Жермен и Байерн Мюнхен изумиха футболния свят
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Среден 3,28 получава държавата за грижата за децата, сочи доклад
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
