Първа репетиция за парада на Червения площад в Москва

Русия проведе първа репетиция за ежегодния парад на Червения площад в Москва. С него се отбелязва победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Тази година парадът ще се състои без обичайното демонстриране на въоръжение. Кремъл обясни, че това се прави заради повишената заплаха от украински атаки.

В последните години Русия демонстрираше оръжия, включително междуконтинентални балистични ракети, а президентът Владимир Путин използваше повода за да мобилизира обществото в подкрепа на войната в Украйна.

Парадът традиционно се провежда на 9 май и е един от най-важните празници в руския календар.