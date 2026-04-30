Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно...
Чете се за: 02:42 мин.
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

В 52-рото НС: Кой ще бъде опозиция и кой - готов да подкрепя политиките на мнозинството

Николай Минков
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Готовността на "Прогресивна България" да изготви структура и състав на кабинета и приоритетите на парламентарните партии бяха двете основни теми днес на старта на 52-рия парламент. Кой ще бъде опозиция и кой е готов да подкрепя политиките на мнозинството?

"Прогресивна България" е готова да поеме отговорността за съставяне на кабинет, след като получи първия проучвателен мандат, заяви бившият служебен премиер Гълъб Донев.

Гълъб Донев, "Прогресивна България": "В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, консултациите, които трябва да проведе президента Илияна Йотова и съответно връчване на мандатите, ние ще бъдем готови."

Други знакови лица от партията на Радев, спрягани за министри, засега не отговориха категорично дали са готови да сменят парламента с пост в новото правителство.

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Не мога да ви кажа. Ще разберем, когато се гласуват министрите, в това число и на вътрешните работи."

"- Къде бихте се чувствали по-добре - в Народното събрание или в Спортната палата?

Владимир Николов, "Прогресивна България": "Това решение тепърва ще бъде взето от президента Радев. И смятам, че и на двете места ще се справя достойно."

Димитър Стоянов, "Прогресивна България": "Нека да го оставим това на бъдещето. Ще видим."

Почти еднакви приоритети представиха парламентарно представените партии в 52-рото Народно събрание, а именно спешно приемане на нов бюджет, овладяване на инфлацията, мерки срещу високите цени на стоките и на горивата. Не на последно място, реформа в съдебната система.

Според "Прогресивна България" са нужни спешни действия за справяне с лошото наследство.

Гълъб Донев, "Прогресивна България": "Всичко онова, което е свързано с цените на горивата и цените на храните, всичко онова, което е свързано с ВСС, съдебната реформа, дългоочаквани неща, които така или иначе не се случваха, предстоят да се случат."

Според ГЕРБ най-важното е стабилизиране на финансите. Готови са и за сътрудничество с управляващите, но при определени условия.

Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС: "Изборът на правителство и бюджет, безспорно. Опозицията трябва да изпълнява ролята на алтернатива.

- Ще бъдете ли конституционно мнозинство за промяна на съдебната система?

- Ако предложенията са добри бихме могли да бъдем."

От днес ПП и ДБ вече са отделни парламентарни групи, но са готови да подкрепят сходни приоритети.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Най-важното в днешния ден е за какво един депутат ще работи. Клетвата, която полагаме, е много ясна - да се ръководим във всичките си действия от интересите на народа. Ние много ясно сме заявили за какво ще работим в този парламент. Първият приоритет е незабавен избор на ВСС. Но това, което е важно за всички граждани, е да има антикризисен пакет, видяхме къде отиват цените в момента, имаме най-високата инфлация от 2022 година."

Ивайло Мирчев, "Да,България": "В приоритетите няма промяна, голяма политическа грешка, но трябва да продължим напред, защото предизвикателствата пред страната са огромни. Никога разделението не е било правилна посока и затова ние в самата среща влязохме с ясен мандат от нашите органи за единство. Въпреки това вярвам, че в този парламент ще успеем да си свършим работата, много предизвикателства, много концентрирана власт в една политическа сила, и президентски избори, в които ние трябва да сме единни задължително."

ДПС бяха лаконични.

Хамид Хамид, ДПС: "Няма да коментирам приоритети.

- Ще бъдете ли градивна опозиция или крайна?

Хамид Хамид, ДПС: Времето ще покаже."

От "Възраждане" ще подкрепят всяка политика в полза на хората.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ще подкрепим всичко, което е насочено към хората и е насочено за укрепване на българската държавност като цяло. Това, което е към днешна дата най-важното за българския народ, това е икономическата драма, в която се намираме и най-вече перспективите пред България, свързани с националната ни сигурност и това, че българският народ е изключително беден в огромната си част."

Още в първия работен ден на 52-рия парламент бяха внесени общо 27 нови законопроекта. Следващата седмица се очаква да започне и законодателната работа, след като бъде гласуван състава на всички комисии.

ТОП 24

Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
1
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
2
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Политика

Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
Новият български парламент - какъв е профилът на депутатите? Новият български парламент - какъв е профилът на депутатите?
Чете се за: 00:37 мин.
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:42 мин.
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство? Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Чете се за: 00:25 мин.
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 02:37 мин.
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.

Водещи новини

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
"Развод или временно напрежение": Ще намали ли Тръмп...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
