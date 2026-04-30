В 52-рото НС: Кой ще бъде опозиция и кой - готов да подкрепя политиките на мнозинството

Готовността на "Прогресивна България" да изготви структура и състав на кабинета и приоритетите на парламентарните партии бяха двете основни теми днес на старта на 52-рия парламент. Кой ще бъде опозиция и кой е готов да подкрепя политиките на мнозинството?

"Прогресивна България" е готова да поеме отговорността за съставяне на кабинет, след като получи първия проучвателен мандат, заяви бившият служебен премиер Гълъб Донев.

Гълъб Донев, "Прогресивна България": "В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, консултациите, които трябва да проведе президента Илияна Йотова и съответно връчване на мандатите, ние ще бъдем готови."

Други знакови лица от партията на Радев, спрягани за министри, засега не отговориха категорично дали са готови да сменят парламента с пост в новото правителство.

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Не мога да ви кажа. Ще разберем, когато се гласуват министрите, в това число и на вътрешните работи." "- Къде бихте се чувствали по-добре - в Народното събрание или в Спортната палата? Владимир Николов, "Прогресивна България": "Това решение тепърва ще бъде взето от президента Радев. И смятам, че и на двете места ще се справя достойно." Димитър Стоянов, "Прогресивна България": "Нека да го оставим това на бъдещето. Ще видим."

Почти еднакви приоритети представиха парламентарно представените партии в 52-рото Народно събрание, а именно спешно приемане на нов бюджет, овладяване на инфлацията, мерки срещу високите цени на стоките и на горивата. Не на последно място, реформа в съдебната система.

Според "Прогресивна България" са нужни спешни действия за справяне с лошото наследство.

Гълъб Донев, "Прогресивна България": "Всичко онова, което е свързано с цените на горивата и цените на храните, всичко онова, което е свързано с ВСС, съдебната реформа, дългоочаквани неща, които така или иначе не се случваха, предстоят да се случат."

Според ГЕРБ най-важното е стабилизиране на финансите. Готови са и за сътрудничество с управляващите, но при определени условия.

Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС: "Изборът на правителство и бюджет, безспорно. Опозицията трябва да изпълнява ролята на алтернатива. - Ще бъдете ли конституционно мнозинство за промяна на съдебната система? - Ако предложенията са добри бихме могли да бъдем."

От днес ПП и ДБ вече са отделни парламентарни групи, но са готови да подкрепят сходни приоритети.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Най-важното в днешния ден е за какво един депутат ще работи. Клетвата, която полагаме, е много ясна - да се ръководим във всичките си действия от интересите на народа. Ние много ясно сме заявили за какво ще работим в този парламент. Първият приоритет е незабавен избор на ВСС. Но това, което е важно за всички граждани, е да има антикризисен пакет, видяхме къде отиват цените в момента, имаме най-високата инфлация от 2022 година." Ивайло Мирчев, "Да,България": "В приоритетите няма промяна, голяма политическа грешка, но трябва да продължим напред, защото предизвикателствата пред страната са огромни. Никога разделението не е било правилна посока и затова ние в самата среща влязохме с ясен мандат от нашите органи за единство. Въпреки това вярвам, че в този парламент ще успеем да си свършим работата, много предизвикателства, много концентрирана власт в една политическа сила, и президентски избори, в които ние трябва да сме единни задължително."

ДПС бяха лаконични.

Хамид Хамид, ДПС: "Няма да коментирам приоритети. - Ще бъдете ли градивна опозиция или крайна? Хамид Хамид, ДПС: Времето ще покаже."

От "Възраждане" ще подкрепят всяка политика в полза на хората.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ще подкрепим всичко, което е насочено към хората и е насочено за укрепване на българската държавност като цяло. Това, което е към днешна дата най-важното за българския народ, това е икономическата драма, в която се намираме и най-вече перспективите пред България, свързани с националната ни сигурност и това, че българският народ е изключително беден в огромната си част."

Още в първия работен ден на 52-рия парламент бяха внесени общо 27 нови законопроекта. Следващата седмица се очаква да започне и законодателната работа, след като бъде гласуван състава на всички комисии.