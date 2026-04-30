Новините 30.04.2026 г.

Акценти за деня:

Удари първият пленарен звънец на 52-рото Народно събрание

Първият пленарен звънец и старт на работата на 52-рото Народно събрание. Новите 240 се заклеха и избраха своя председател. Това е юристът и доктор по административно право Михаела Доцова от „Прогресивна България“.

СВЯТ

Първа репетиция за парада на Червения площад в Москва

Русия проведе първа репетиция за ежегодния парад на Червения площад в Москва. С него се отбелязва победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

Европа се затопля два пъти по-бързо от средното ниво за света. Това е един от основните изводи на обсерваторията „Коперник“ за състоянието на климата през изминалата година.

ЛЮБОПИТНО

9-годишно българче в битка за световна титла по кордов авиомоделизъм

9-годишно момче от град Аксаково мери сили с най-елитните състезатели в дисциплината кордов авиомоделизъм в Австралия.

Японска пералня се прочу с услугите си за пране на плюшени играчки

Обществена пералня в централна Япония набира популярност заради специалните си услуги за пране на плюшени играчки. Клипове в социалните мрежи на грижите, с която служителите перат и сушат играчки от всякакъв вид и размери, доведоха до бум на поръчките.

Най-голямото тирамису в света беше направено в Лондон

В Лондон над 100 сладкари и стотици доброволци създадоха най-голямото тирамису в света. Гигантският десерт е дълъг почти 441 метра, с което надмина досегашния рекорд от близо 274 метра.

СПОРТ

ЦСКА се класира на финала за Купата на България

ЦСКА се класира на финала за Купата на България. „Армейците“ стигнаха до нулево равенство с Лудогорец във втория полуфинален мач. По този начин столични надвиха своя съперник с общ резултат 2:1, след победата със същия резултат в Разград.

Световното първенство по футбол се очертава да е най-скъпото до момента

Милиони хора по света очакват Световното първенство по футбол, което тази година ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада. Мнозина, обаче, ще се наложи да го гледат само по телевизията, тъй като Мондиалът се очертава като най-скъпият в историята. Билетите за финала се продават за средно 11 000 долара.

Яник Синер си извоюва място на полуфиналите на Мастърса

Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърса в Мадрид. Той надви представителя на домакините Рафаел Ходар с 6:2, 7:6 (0) за близо два часа игра. Така световният №1 продължава марша си към пета поредна Мастърс корона.