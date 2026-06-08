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Изкуственият интелект и матурите: нови правила срещу преписването

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Деца
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изкуственият интелект матурите правила преписването
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Тази година за първи път могат да бъдат анулирани изпитни работи, ако се установи, че съдържат идентични текстове.

Промяната е въведена от образователното министерство, след като при предишни матури проверяващите са открили идентични работи. Сега съмнителните случаи се разглеждат допълнително от специална комисия.

Според експерти част от тези случаи може да са свързани с използването на изкуствен интелект или с помощ отвън по време на изпита. Сред възможните начини за преписване са скрити слушалки и получаване на готови отговори от друг човек.

От Министерството на образованието обясняват, че само малка част от изпитните работи преминават допълнителна проверка и не се очаква голям брой анулирани матури.

Ученици също коментираха темата, като според някои изкуственият интелект улеснява преписването, но според други идентичните текстове лесно могат да бъдат разпознати. Резултатите от матурите трябва да бъдат обявени до 11 юни.

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