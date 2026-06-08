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Алея на образованието събира училища и ученици

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Алея на образованието събира училища и ученици
Снимка: Район „Слатина“
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Ученици и родители ще могат да се запознаят с възможностите за обучение след 7. клас по време на специално изложение в парк „Гео Милев“ в София.

На събитието училища от районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Искър“ ще представят своите профили и професии за учебната 2026/2027 година. Посетителите ще могат да научат повече за учебните програми, условията за обучение и възможностите за развитие в различните училища.

Инициативата е насочена към седмокласниците, които скоро ще кандидатстват за прием в гимназия.

Изложението се организира с подкрепата на Регионалното управление на образованието в София.

Събитието идва малко преди националните външни оценявания след 7. клас, които ще се проведат през юни и са важна стъпка при избора на бъдещо училище.

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