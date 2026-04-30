Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран

Суровият петрол поскъпна със 7% до най-високи стойности от четири години след съобщения, че американските военни излагат пред президента Доналд Тръмп нови планове за потенциални действия срещу Иран.

Според новинарския сайт Аксиос се планира вълна от "кратки и мощни" удари срещу Иран с цел деблокиране на преговорите с Техеран. Сред потенциалните цели са инфраструктурни обекти. Друг сценарий е превземането на част от Ормузкия проток с участие на сухопътни части и отварянето му за търговски трафик.

Войната в Иран досега коства на САЩ 25 милиарда долара, обяви Пентагонът в първа официална оценка. Основните пера са скъпоструващи муниции, но сумата включва понесени загуби и поддръжка.

В писмено заявление, прочетено от говорителка на иранската телевизия, Върховният лидер Моджтаба Хаменей обяви оформянето на нова глава за Персийския залив и Ормузкия проток след началото на войната.