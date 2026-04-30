БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран

Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази

Войната в Иран досега коства на САЩ 25 милиарда долара, обяви Пентагонът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Суровият петрол поскъпна със 7% до най-високи стойности от четири години след съобщения, че американските военни излагат пред президента Доналд Тръмп нови планове за потенциални действия срещу Иран.

Според новинарския сайт Аксиос се планира вълна от "кратки и мощни" удари срещу Иран с цел деблокиране на преговорите с Техеран. Сред потенциалните цели са инфраструктурни обекти. Друг сценарий е превземането на част от Ормузкия проток с участие на сухопътни части и отварянето му за търговски трафик.

Войната в Иран досега коства на САЩ 25 милиарда долара, обяви Пентагонът в първа официална оценка. Основните пера са скъпоструващи муниции, но сумата включва понесени загуби и поддръжка.

В писмено заявление, прочетено от говорителка на иранската телевизия, Върховният лидер Моджтаба Хаменей обяви оформянето на нова глава за Персийския залив и Ормузкия проток след началото на войната.

Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран: "Законовата рамка и новото управление на Ормузкия проток ще донесат мир и напредък за всички страни в района, а икономическите ползи ще донесат радост в сърцата на хората. Кухите американски бази нямат капацитет да гарантират собствената си сигурност, камо ли да вдъхват надежда, че САЩ биха могли да гарантират сигурността на зависимите от тях и поддръжниците им в региона."

#Ормузкия проток #САЩ #Иран

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ