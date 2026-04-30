начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран

Теодора Гатева
Чете се за: 01:10 мин.
Петролът сорт „Брент" скочи до почти 125 долара за барел

сащ поставяли времева рамка войната иран
Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати ще информира американския президент Доналд Тръмп за нови планове за евентуални военни действия в Иран. Според изданието „Аксиос“ една от обсъжданите възможности е „кратка и мощна“ вълна от нови удари срещу Ислямската република.

Друг план предвижда действия за отваряне на Ормузкия проток, като ще бъде обсъждана и потенциална операция на специалните сили за установяване на контрол върху запасите на Иран от високообогатен уран.

На фона на застой в преговорите лице в лице Тръмп заяви, че контактите продължават по телефон.

Перспективите за продължителна блокада на иранското корабоплаване доведоха до нов скок на цените на петрола. Тази сутрин референтният сорт „Брент“ за кратко се търгуваше за около 125 долара за барел – най-високото ниво от 2022 г.

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
3
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
4
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
5
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
6
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европа

Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май
Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май
Автобус падна в река Сена край Париж Автобус падна в река Сена край Париж
Чете се за: 00:50 мин.
Нападение срещу евреи в Лондон: Полицията го окачестви като терористична атака Нападение срещу евреи в Лондон: Полицията го окачестви като терористична атака
Чете се за: 01:12 мин.
Европа се затопля все по-бързо Европа се затопля все по-бързо
Чете се за: 00:50 мин.
Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян
Чете се за: 02:07 мин.
Еврокомисията с нови правила за субсидии Еврокомисията с нови правила за субсидии
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, поиска прокуратурата
20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Работник загина в изкоп в центъра на Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
