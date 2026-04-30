САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран

Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати ще информира американския президент Доналд Тръмп за нови планове за евентуални военни действия в Иран. Според изданието „Аксиос“ една от обсъжданите възможности е „кратка и мощна“ вълна от нови удари срещу Ислямската република.

Друг план предвижда действия за отваряне на Ормузкия проток, като ще бъде обсъждана и потенциална операция на специалните сили за установяване на контрол върху запасите на Иран от високообогатен уран.

На фона на застой в преговорите лице в лице Тръмп заяви, че контактите продължават по телефон.

Перспективите за продължителна блокада на иранското корабоплаване доведоха до нов скок на цените на петрола. Тази сутрин референтният сорт „Брент“ за кратко се търгуваше за около 125 долара за барел – най-високото ниво от 2022 г.