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15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Момчето се е движело с несъобразена скорост, загубило контрол над автомобила и се ударило челно в насрещно идващата кола

годишният загинал катастрофа тетевенско успал училище изпуснал автобуса
Снимка: БТА
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Предстоят тройна автотехническа експертиза и разпити на свидетели по разследването на катастрофата в Тетевенско, в която загина 15-годишно момче от село Галата, шофирало автомобил. Това съобщи Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч, под чието ръководство се изясняват причините за инцидента.

По нейните думи вчера детето се е успало и е изпуснало училищния автобус. Взело е колата на баща си, който по това време бил в столицата, без неговото знание и я подкарало по третокласния път към село Български извор. Момчето се е движело с несъобразена скорост, при което загубило контрол над автомобила и се ударило челно в насрещно идващата кола. И двете превозни средства излезли извън пътя, непълнолетният шофьор е загинал на място.

Пробата на мъжа, управлявал другия автомобил, е положителна за наличие на метамфетамин. Взета му е и кръвна проба, чакат се резултатите от лабораторния анализ, добави Иванова.

И той, и спътникът му са пострадали, настанени са в болница, няма опасност за живота им.

Ако бъде доказана вина, предвижданото от закона наказание е лишаване от свобода от 10 до 15 години, обясни говорителят на Окръжна прокуратура – Ловеч.

#15-годишно момче #училищен автобус #катастрофа

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