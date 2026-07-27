КЗК глоби с близо 15 000 евро дружество за възпрепятстване на проверка по разследване за картел

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

Проверките са извършени през април от екипи на КЗК със съдействието на МВР и след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, както и е бил прекъснат достъпът до друго чат приложение.

Според КЗК с тези действия дружеството е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на антимонополния орган и не е изпълнило задължението си за съдействие по Закона за защита на конкуренцията. При извършване на проверки на място служителите на КЗК разполагат с правомощия да получават достъп, да преглеждат и да изземват документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

Санкцията е в максимално допустимия по закон размер – до 1% от приходите на предприятието за предходната финансова година. Решението подлежи на обжалване.