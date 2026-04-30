ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Петролът сорт "Брент" скочи до 125 долара за барел

Централното командване на въоръжениете сили на САЩ ще информира американския президент Доналд Тръмп за нови планове за евентуални военни действия в Иран. За това съобщава влиятелното американско издание "Аксиос". Перспективите за продължителна блокада на иранското корабоплаване доведоха до нов скок на цените на петрола. Тази сутрин референтният сорт "Брент" се търгуваше за малко под 125 долара за барел - най-високото си ниво от 2022 година. Снощи американският президент обсъди конфликта в Иран и с руския президент Владимир Путин.

Според информацията на "Аксиос" една от възможностите, която ще се обсъжда днес е "кратка и мощна" вълна от нови удари срещу Ислямската република. Друг план включва превземането на част от Ормузкия проток, за да бъде отворен отново за корабоплаване. Друга опция, която ще бъде обсъдена е операция на специалните сили за установяване на контрол над запасите на Иран от високообогатен уран. На фона на застоя в преговорите лице в лице, Тръмп каза пред журналисти, че те продължават по телефона.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Водим разговори по телефона и така е много удобно... Аз винаги съм предпочитал срещите на живо. Смятам, че е по-добре. Но когато трябва да летиш 18 часа всеки път, когато искаш среща, а знаеш за какво ще става въпрос , че ще ти дадат документ, който няма да ти хареса още преди да си тръгнеш - това е абсурдно. (Иранците) изминаха дълъг път. Въпросът е дали ще стигнат достатъчно далеч. Никога няма да има споразумение, ако не се съгласят, че няма да имат ядрени оръжия."

На първото си изслушване в Конгреса от началото на войната министърът на отбраната Пийт Хегсет защити действията на Съединените щати по блокиране на Ормузкия проток като средство за натиск в преговорите с Иран.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Това, което правят в момента, e на практика пиратство. Това е тероризъм, който заплашва международното корабоплаване, а нашата блокада показва на света, че ние действително контролираме този пролив. И бих попитал тази комисия: как би изглеждала ситуацията, ако Иран имаше ядрени оръжия?"

Според грама на Държавния департамент, цитирана от „Уолстрийт Джърнъл“, Съединените щати търсят участието на други държави за сформиране на международна коалиция с цел възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Тръмп обсъди кризата с Иран и в разговор с руския президент Владимир Путин снощи. Според съветника на Путин Юрий Ушаков руският президент е споделил идеи за разрешаване на проблема с иранската ядрена програма. Русия вече предложи да съхранява иранските запаси от обогатен уран. Тръмп обаче е отговорил на Путин, че предпочита той да се заеме с прекратяване на конфликта в Украйна.

