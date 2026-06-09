Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност

Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop oтнe лицeнзa зa зacтpaxoвaтeлнa дeйнocт нa дружеството "ДaллБoгг: Живoт и здpaвe" AД. А заради бизнес модела на застрахователя надзорът ще предаде случая на финансовото разузнаване в ДАНС.

Компанията беше лидер по ръст на пазара на застраховки "Гражданска отговорност", а към момента данните сочат, че има 290 000 активни полици.

Капиталовият недостиг, установен от Надзора, е 280 млн. евро, като планът на компанията за стабилизиране не е бил одобрен. От Комисията уточниха, че дружеството ще продължи да покрива застраховките и успокоиха клиентите на "ДаллБогг", че ако имат претенции, трябва да продължат да ги предявяват към застрахователя. Оттам засега са без коментар.