Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно...
Чете се за: 02:45 мин.
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните

Депутатите избраха и своя нов председател. Михаела Доцова от формацията на Румен Радев застава начело на парламента. С гласовете на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС тя зае един от най-високите постове в държавата.

От трибуната новоизбраният председател на 52-рото Народно събрание даде заявка, че ще работи за диалог, стабилност и връщане на добрите практики в българското законодателство. Изборът бе съпроводен с бурни аплодисменти и ясно изразена подкрепа.

Със 188 гласа „за“ Михаела Доцова оглави парламента. Въздържали се бяха представители на „Възраждане“ и ПП-ДБ.

В първото си изказване новият председател заяви, че ще работи в интерес на обществото и срещу практиката закони да се приемат „на парче“.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на Републиката. Историята не помни шумните, а помни градивните. Като пръв измежду равни призовавам да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. На добър час на 52-рото Народно събрание.“

Михаела Доцова е юрист по професия с опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. работи в Министерството на околната среда и водите, където над 7 години е директор на дирекция „Правна“. Била е и юрист в администрацията на Народното събрание. Автор е на над 13 научни публикации в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право.

На изборите на 19 април Доцова водеше листата на „Прогресивна България“ в 23-ти МИР – София.

След избора ѝ парламентът избра и заместник-председатели.

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
"Развод или временно напрежение": Тръмп обмисля да намали...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
