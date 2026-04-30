Румен Миланов би звънеца за старт на 52-рото Народно събрание

Първо заседание на 52-рото Народното събрание започна точно в 10.00 ч. Регистрираха се 239 народни представители. Предстои новите депутатите да положат клетва.

Първият звънец удари най-възрастният депутат Румен Миланов от "Прогресивна България". Официалната част се проведа в присъствието на президента Илияна Йотова.

Първата задача на новите 240 народни представители е изборът на председател на парламента. Сред спряганите имена са - бившият служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова, всички от "Прогресивна България". От "Възраждане" обявиха, че също ще предложат свой кандидат. По традиция парламентарните групи ще прочетат декларации със своите приоритети.

След лидерска среща вчера стана ясно, че ПП и ДБ ще регистрират две парламентарни групи в новото Народно събрание. Така в парламента ще има 5 партии и 6 парламентарни групи. Най-голямата ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати. Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. След разцеплението ПП ще има 16 народни представители, а ДБ - 21 депутати, ДПС – 21, а най-малката група е тази на "Възраждане" с 12 народни представители.