ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 01:12 мин.
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:10 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС

Николай Минков от Николай Минков
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Трескава подготовка за старта на новия парламент - почистване на сградата отвън и последни разговори на политическите групи преди официалното откриване утре. Какви са приоритетите, на които залагат новите депутати, кога започват работа по тях и как се очаква да протече утрешното първо тържествено заседание…

По традиция новия парламент ще бъде открит от най -възрастния депутат, а това е Румен Миланов от "Прогресивна България". След което ще прозвучат химните на България и на ЕС, новите депутати ще положат клетва, ще бъде извършен избор на председател на парламента. И пак по традиция партиите ще очертаят своите приоритети в декларации в началото на заседанието от парламентарната трибуна.

Още днес обаче някои от тях вече дадоха заявка. От "Прогресивна България" откроиха два основни аспекта.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Единият е свързан с икономиката, портмонето на хората, антикризисните мерки, които се разработват. Другият е свързан със съдебната система. Важно е да видим в какво състояние заварваме държавата, важно е състоянието на публичните финанси и това на ПВУ, които са много изостанали. Не сме предвидили промяна на данъчната система."

Партията на Радев ще търси и подкрепа от другите политически субекти в парламента по няколко важни теми.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "По-важно е да намерим обща работа и с другите по отношение на съдебната реформа, по отношение на ВСС на главния прокурор, а и на Конституцията, които всъщност са основните теми, по които ще търсим разбирателство."

За ПП- ДБ основен приоритет са цените, регулаторите, бюджетът и съдебната реформа.

Божидар Божанов, "Демократична България", ПП-ДБ: "Ако КЗК и КЗП не си вършат работата, могат да си ходят. Разбира се на следващо място е бюджетът."

От ДПС бяха лаконични.

Хамид Хамид, ДПС: - Приоритетите на ДПС? - Ще ги чуете по-късно. - Ще бъдете ли активна опозиция на Радев? - Не коментирам."

Според "Възраждане" най-важното е да се овладеят цените и да се подпомогнат най-уязвимите групи.

Петър Петров, "Възраждане": "На първо място борбата срещу високите цени на тока, горивата, стоките от малката потребителска кошница. Веднага ще внесем проекторешение, с което да бъдат премахнати санкциите за внос на горива от Русия. Ще предложим разширяване на обхвата на помощта за гориво."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

От ГЕРБ днес запазиха мълчание.

Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
