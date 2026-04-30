Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента

След като встъпиха в длъжност като народни представители и избраха председател на парламента, депутатите избраха и шестима заместник-председатели на 52-рото Народно събрание на Република България. Това са:

От парламентарната група на "Прогресивна България" това е Иван Ангелов. Той е на 47 г. и е д-р по стопанско управление.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС - Рая Назарян. Тя е юрист с над 15 г. професионален опит, била е председател на 50-ото и 51-вото Народно събрание.

От парламентарната група на "Продължаваме промяната" е Стою Стоев. Депутат в последните три Народни събрания.

От парламентарната група на "Демократична България" Атанас Атанасов. Той е юрист, депутат в няколко Народни събрания, има дълъг парламентарен опит.

От парламентарната група на ДПС д-р Айтен Байрям Сабри. Тя е на 39 г. с опит в публичната администрация, управлението и финансите. Била е секретар в община Кърджали, има опит в банковата сфера, в момента следва "Право" в СУ. Владее английски, френски, немски, испански и турски език. Депутат в 51-вото НС.

ОТ парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев. Той е бил депутат в няколко Народни събрания.