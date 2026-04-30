Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи

Със заявки за промени, идеи за законодателни реформи и с избор на председател още от първо гласуване. За първи път от години мнозинството от "Прогресивна България" е достатъчно за самостоятелно управление със 131 депутати. ПП и ДБ се заклеха като две отделни парламентарни групи и така политическите формации в новия парламент станаха шест. Президентът Илияна Йотова демонстрира възстановен диалог с парламента, като се обърна към народните представители.

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев коментира възможността да заеме поста министър-председател.

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Има такава вероятност и тя е голяма. Никога не съм бягал от отговорност – това ще реши партията кой ще бъде премиерът."

Радев начерта неотложните задачи и най-важните приоритети пред "Прогресивна България".

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Трябва да е ясно, че от информацията, която получаваме – тя изтича и в публичното пространство, финансите на държавата са в катастрофално състояние. И това ще бъде нашият най-голям ангажимент – да стабилизираме финансите. Разбира се, ПВУ, изборът на нов ВСС."

Изборът на нов ВСС обаче минава през мнозинство от 160 депутати. А след разделянето на ПП-ДБ в две парламентарни групи Радев вижда ситуацията така:

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели, а и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство."

Според Радев през годините има много несвършена работа по ПВУ, а изискванията на Брюксел са много сурови.

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Тепърва ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме."

Изрази надежда правителството да бъде готово като структура и състав преди 15 май.

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Работим активно по структура и състав на кабинета, защото това е отговорност, която ние носим спрямо българските граждани. Българските граждани ни гласуваха доверието да излъчим самостоятелен кабинет. Персоналният състав е важен, търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост."

Разграждането на олигархичния модел ще бъде постоянно усилие и ще стане трудно, заяви Радев.

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Този модел се е просмукал във всички органи на държавата, на всички нива, за съжаление, и на правосъдната система. Ние имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от олигархичния модел."

Радев коментира и възможността за свалянето на охраната на Борисов и Пеевски.

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "Трябва да има стриктно спазване на закона и преди това ясен, обективен анализ на фактите."

А дали "Прогресивна България" ще получи толеранс от 100 дни?

Румен Радев, лидер на "Прогресивна България": "На нас ни е пределно ясно, че такъв толеранс няма да има. Първо: много политически партии загубиха много тежко на тези избори и те ще използват, естествено – това е работа на опозицията – всяка една възможност да нямаме такъв толеранс. От друга страна, българските граждани са изключително нетърпеливи – те искат да видят промени."

Доайенът Румен Миланов от "Прогресивна България" откри тържественото заседание и изтъкна, че законът трябва да бъде над всички.

Румен Миланов, председателстващ Народното събрание: "Отговорността днес е лична. Всеки от нас я носи със своите действия и именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като "чест", "достойнство", "почтеност" и "родолюбие". Пред нас стоят две ясни задачи: да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки. Българите разчитат на нашата съвест, на нашата воля и на нашите решения. България да пребъде!"

Партиите очертаха приоритетите си. На 19 април олигарсите претърпяха поражение, изтъкнаха от "Прогресивна България". ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане" ще бъдат в опозиция.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Ще се сблъскаме със завладяната държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата, виновните за която ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията, да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор."

Тома Биков, ГЕРБ-СДС: "Наясно сме както с компромисите, които направихте, така и с последствията от тях. ПГ на ГЕРБ-СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма. Огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за „Прогресивна България“, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество. Днес дилемата пред пълното мнозинство на "Прогресивна България" е: непопулярни реформи с десен профил или провал."

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Това е мандат за управление, но мандат с една свръхзадача: демонтаж на модела "Борисов - Пеевски". Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Нашата опозиционна линия е ясна – вие ще имате нашата подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на правото."

Айтен Сабри, ДПС: "Основни приоритети на ДПС са: качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности."