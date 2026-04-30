Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да съхраним мира, нямаме право на грешки

Започна работата на 52-рото Народно събрание. То беше открито по традиция от най-възрастния депутат в залата - Румен Миланов от "Прогресивна България". Той произнесе слово към депутатите преди да положат клетва.

"Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото НС. По традиция тази отговорност се пада на най-възрастният народен представител. Приема се, че той носи най-много опит и мъдрост. Приемам тази роля с чувства на дълг и отговорност. Помня заветите на старейшините преди мен. Фактът е, че всички вие сте по-млади от мен и това ми изпълва с надежда. Надежда за по-добра политика, за повече разум и енергия в тази зала.

Над 3 милиона 360 хиляди българи гласуваха. Този път ни подредиха по-различно. Изпратиха ни тук с ясно послание. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултати. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната. Това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа след труден период. Хората са уморени от празни обещания. Посланието им е ясно. Искат дела, искат ред, стабилност и ясни решения, които да се усещат в живота им. Отговорността днес е лична. Всеки от нас я носи със своите действия. И именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание. От нас зависи да го спечелим отново с последователна работа и уважение към хората. Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат.

Живеем в несигурно време. Време на напрежение и разделение. Нашият избор трябва да бъде ясен. Да пазим мира и да действаме разумно. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре. Наш дълг е да им оставим държава с ред, с правила и с перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки. Без значени от партийните различия, ние трябва да работим заедно за бъдещето на децата ни, с уважение към труда на нашите родители и в името на българския народ. Националният дух да се издига над дребните ежби, ефектните пози и обиди. Българските граждане ни избраха и ни дадоха доверие. Българите разчитат на нашата съвест, на нашата воля и на нашите решения. България да пребъде!"