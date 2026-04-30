БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Надежда Йорданова, "Демократична България": Уважаваме вота на гражданите и ще заемем отреденото ни място на опозиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

От името на нашата парламентарна група заявявам: ние уважаваме вота на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция, но няма да бъдем странични наблюдатели. Това заяви депутатът Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" в словото си по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Откриваме работата на Народното събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си, добави Йорданова.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

От трибуната Йорданова отбеляза, че първата политическа сила е получила мнозинство и "с много ясната отговорност" може да управлява. Гражданите дадоха властта на "Прогресивна България", това е мандат преди всичко със свръх задача, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха демонтаж на модела "Борисов - Пеевски", допълни Йорданова.

Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите поискаха край на модела на завладяната държава, на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, посочи тя. По думите ѝ българските граждани очакват демонтаж на "модела" с конкретно законодателство, решения, ясни срокове и носене на отговорност.

Нашата опозиционна линия е ясна – вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, модернизира държавата, пази европейската посока на България. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупция с нова концентрация на зависимости, каза Надежда Йорданова.

Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията, но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в закона за съдебната власт, ще работим на избор на нов Висшия съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че ще влизат професионалисти с авторитет, независими и с доказана почтеност, добави тя. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на съдебната система, ревизия на основанията за охрана от НСО, пълна прозрачност на обществените поръчки и разходването на европейски средства, както и за решение на войната по пътищата, обясни Йорданова.

Ние се борим за силна България в силна Европа – това не е лозунг, а е отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България има място в силен Европейския съюз и силен съюз на демократичните държави. Искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и модерно образование, коментира още тя.

Вижте цялото изказване във видеото.

#52-рото Народно събрание #Надежда Йорданова #"Демократична България"

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ